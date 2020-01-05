Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Нетаньяху, оговорившись, назвал Израиль "ядерной державой"

Мир » Азия » Ближний Восток

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху охарактеризовал Израиль как "ядерную державу", прежде чем исправиться с застенчивым кивком и смущенной улыбкой.

Многие считают, что Израиль обладает ядерным арсеналом, но он никогда не подтверждал и не отрицал наличия у него ядерного оружия. Страна проводит так называемую политику двусмысленности в этом вопросе на протяжении десятилетий, напоминает "Правда.Ру".

Нетаньяху оговорился на еженедельном заседании Кабинета министров во время чтения подготовленных замечаний по сделке с Грецией и Кипром по подводному газопроводу.

"Значение этого проекта заключается в том, что мы превращаем Израиль в ядерную державу", — сказал он, прежде чем быстро поправиться — "энергетическая сила".

После короткого неловкого молчания премьер-министр продолжил рабочее обсуждение.

Редкий ляп от одного из самых осторожных политиков Израиля быстро распространился в социальных сетях.

Нетаньяху борется за свое политическое выживание после двух неубедительных выборов в апреле и сентябре. В ноябре ему были предъявлены обвинения в коррупции, которые он отрицает.

Темы израиль нетаньяху ядерная держава
Актуальная аналитика
Новости Украины
Почему Украине надо забыть про Крым и Донбасс
Формула небес
Астролог: критерий эффективности - точность результата
Единая Россия
"Единая Россия" как зеркало России
Новости Все >
Непряева стала второй в общем зачете "Тур де Ски"
И.о. премьер-министра Испании не смог сформировать правительство
Синоптики спрогнозировали "аномально-теплое" Рождество
Украинские военные подорвались в Донбассе на собственной мине
Эксперты назвали самые дешевые автомобили в России
Британская турфирма предлагает "работу мечты"
"Зачем такое снимать?": Юрий Лоза назвал недостатки фильма "Текст"
Поклонская рассказала о желании стать послом России на Украине
В Минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Нетаньяху, оговорившись, назвал Израиль "ядерной державой"
Последние материалы
"Зачем такое снимать?": Юрий Лоза назвал недостатки фильма "Текст"
Поклонская рассказала о желании стать послом России на Украине
В Минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Нетаньяху, оговорившись, назвал Израиль "ядерной державой"
"Единая Россия" как зеркало России
Зеленский улетел на отдых в Оман, где остановился в роскошном отеле
Десятки протестующих арестованы в Гонконге из-за атак на торговцев КНР
Предотвращено покушение на польского министра юстиции
Санкции WADA: что думают об этом российские спортсмены
Академик Сандухадзе: "Хлеб – главная "атомная бомба" России!"
Популярное
Финансы
С 1 января изменились правила расчета зарплаты

С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.

С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Экономика и бизнес
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Общество
В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок
Соломон Соловьев Никогда не шутите с идеалами - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему мы верим в Деда Мороза Игорь Буккер
Комментарии
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Путина беспокоит вопрос снижения доходов россиян
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Физики доказали существование души после смерти тела
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Физики доказали существование души после смерти тела
Белоруссия сможет сэкономить на поставках нефти из РФ $1,6 млрд в год
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Трамп назвал Путина "человеком, который может уничтожить США"
Почему Армения отходит от России
Эксперт раскрыл принципы использования ядерной кнопки
В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками
В заброшенном здании воры обнаружили фрагменты тел и лекарства
В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками
Президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек
Задержаны "колдуны", укравшие у фигуристки Сотниковой 2 млн рублей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ