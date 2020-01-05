Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху охарактеризовал Израиль как "ядерную державу", прежде чем исправиться с застенчивым кивком и смущенной улыбкой.
Многие считают, что Израиль обладает ядерным арсеналом, но он никогда не подтверждал и не отрицал наличия у него ядерного оружия. Страна проводит так называемую политику двусмысленности в этом вопросе на протяжении десятилетий, напоминает "Правда.Ру".
Нетаньяху оговорился на еженедельном заседании Кабинета министров во время чтения подготовленных замечаний по сделке с Грецией и Кипром по подводному газопроводу.
"Значение этого проекта заключается в том, что мы превращаем Израиль в ядерную державу", — сказал он, прежде чем быстро поправиться — "энергетическая сила".
После короткого неловкого молчания премьер-министр продолжил рабочее обсуждение.
Редкий ляп от одного из самых осторожных политиков Израиля быстро распространился в социальных сетях.
Нетаньяху борется за свое политическое выживание после двух неубедительных выборов в апреле и сентябре. В ноябре ему были предъявлены обвинения в коррупции, которые он отрицает.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.