Зеленский улетел на отдых в Оман, где остановился в роскошном отеле

Утром 5 января президент Украины Владимир Зеленский был замечен в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане. Это одна из самых роскошных гостиниц в стране, стоимость одной ночи в которой достигает 4 тыс. евро.

Зеленский улетел на отдых вместе с семьей. Отель расположен на побережье Оманского залива возле столицы Омана.

Отдых Зеленского

Новый год Зеленский встретил на Западной Украине. 2 января он вылетел самолетом из Ифано-Франковска на Киев. Затем без лишней огласки президент Украины отправился в Оман.