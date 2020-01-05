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Предотвращено покушение на польского министра юстиции

Мир » Европа

Во время антинаркотического рейда в Польше задержали исполнителя планировавшегося убийства главы минюста и генпрокурора страны Збигнева Зебро. Полицейские смогли выяснить заказчика убийства. Им оказался 28-летний гражданин Польши.

Организатора покушения также задержали и он дал признательные показания. По данным следствия, исполнитель получил от заказчика сто тысяч злотых (около 23 тысяч евро). Раскрытие преступления прокомментировал сам Збигнев Зебро. По его мнению, тот, кто хочет пойти против судебной власти, должен всегда учитывать последствия.

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