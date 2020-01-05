Десятки протестующих арестованы в Гонконге из-за атак на торговцев КНР

В воскресенье между полицией и протестующими в Гонконге вспыхнули потасовки, в результате которых были арестованы десятки человек, после того как тысячи людей прошли маршем вдоль границы, выкрикивая про-демократические лозунги и выплескивая свой гнев на торговцев материкового Китая.

Демонстранты нацелились на так называемых "параллельных торговцев" из Китая, которые покупают огромное количество беспошлинных товаров в Гонконге и вывозят их обратно на материк, чтобы продать с прибылью.

Местные жители говорят, что это толкает вверх цены и способствует дальнейшему росту напряжённости между островом и КНР.

Организаторы оценили участие в марше 10 000 человек, в то время как полиция оценила толпу в 2500 человек на его пике.

После окончания шествия протестующие, одетые в чёрное и в масках, остались на площади, несмотря на призывы организаторов немедленно разойтись. В какой-то момент туда ворвался ОМОН, избивая протестующих дубинками и используя перцовый баллончик. Было неясно, что вызвало их вмешательство. Несколько десятков человек были арестованы.

Многие магазины в этом районе были закрыты.