Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД

Мир » Европа » Евросоюз

Австрия подозревает, что иностранное государство стоит за серьезной кибератакой на информационные системы министерства иностранных дел страны.

"Учитывая тип и серьезность нападения, мы предполагаем, что за ним стоит, вероятно, государственный субъект, а не преступники", — сказал представитель министерства.

Он отказался сообщить технические подробности нападения или высказать предположения о том, кто может стоять за ним. Официальные лица также отметили, что подобные атаки часто длятся по нескольку дней.

Австрийское правительство сообщило о нападении поздно вечером в субботу, отметив, что другие европейские страны также были жертвами аналогичных интернет-атак в прошлом.

Нападение произошло в тот же день, когда экологическая партия "Зеленых" поддержала формирование коалиционного правительства с консерваторами Себастьяна Курца.

Министерство заявило, что контрмеры были приняты. Такие услуги, как информация о поездках, по-прежнему доступны на его веб-сайте.

Темы австрия кибератаки киберугрозы
Актуальная аналитика
Путешествия
Как сделать новогоднюю капсулу времени
Собаки
Почему надо меньше кормить собак
Овощи
Болезни, которые повреждают баклажаны
Новости Все >
В Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах
Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД
Китай сменит главу гонконгских чиновников в связи с протестами
В Японии с аукциона продали тунец за $1,8 млн
Во Владивостоке два десятка автомобилей провалились под лёд
Пушков прокомментировал свои слова о Мексике и Техасе
В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера
Трамп приказал нанести удары по 52 целям в Иране
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Обрушение здания в Камбодже унесло жизни 36 человек, еще 23 пострадали
Последние материалы
Пушков прокомментировал свои слова о Мексике и Техасе
В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера
Почему надо меньше кормить собак
Трамп приказал нанести удары по 52 целям в Иране
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Обрушение здания в Камбодже унесло жизни 36 человек, еще 23 пострадали
Заседание иранского парламента началось с лозунга: "Смерть США!"
Япония может ужесточить правила миграции после побега экс-главы Nissan
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
В Кувейт перебрасывают 4 тыс. американских военнослужащих
Популярное
Финансы
С 1 января изменились правила расчета зарплаты

С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.

С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Экономика и бизнес
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Общество
В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок
Соломон Соловьев Никогда не шутите с идеалами - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему мы верим в Деда Мороза Игорь Буккер
Комментарии
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Физики доказали существование души после смерти тела
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Физики доказали существование души после смерти тела
Белоруссия сможет сэкономить на поставках нефти из РФ $1,6 млрд в год
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Трамп назвал Путина "человеком, который может уничтожить США"
Почему Армения отходит от России
Эксперт раскрыл принципы использования ядерной кнопки
В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками
В заброшенном здании воры обнаружили фрагменты тел и лекарства
В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками
Президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек
Задержаны "колдуны", укравшие у фигуристки Сотниковой 2 млн рублей
Новогодний стол: про какие продукты лучше забыть
Шикарные особняки Джастина Бибера
Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник
Эксперт раскрыл принципы использования ядерной кнопки
Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ