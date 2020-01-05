Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД

Австрия подозревает, что иностранное государство стоит за серьезной кибератакой на информационные системы министерства иностранных дел страны.

"Учитывая тип и серьезность нападения, мы предполагаем, что за ним стоит, вероятно, государственный субъект, а не преступники", — сказал представитель министерства.

Он отказался сообщить технические подробности нападения или высказать предположения о том, кто может стоять за ним. Официальные лица также отметили, что подобные атаки часто длятся по нескольку дней.

Австрийское правительство сообщило о нападении поздно вечером в субботу, отметив, что другие европейские страны также были жертвами аналогичных интернет-атак в прошлом.

Нападение произошло в тот же день, когда экологическая партия "Зеленых" поддержала формирование коалиционного правительства с консерваторами Себастьяна Курца.

Министерство заявило, что контрмеры были приняты. Такие услуги, как информация о поездках, по-прежнему доступны на его веб-сайте.