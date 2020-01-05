В Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах

Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал информацию о том, что США может в случае ощутимой угрозы нанести 52 удара по наземным целям на территории страны.

Ранее стало известно, что приказ об ударах может отдать президент США Дональд Трамп. Список объектов не назван, но сообщалось про то, что в нем есть культурные памятники.

"В ходе вероятного конфликта в будущем, на который я сомневаюсь, что им хватит смелости, станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры - 5 и 2", - заявил Мусави.

Убийство генерала Сулеймани

Поводом к обострению ситуации на Ближнем Востоке стало убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Военные США совершили налет на аэродром, в результате которого ракета попала в автомобиль, где находился глава КСИР.

Иран пообещал ответить на убийство Сулеймани. В Багдаде было совершено нападение на посольство США. В Кении сегодня обстреляли военную базу, на которой находились американцы.