Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах

Мир » Азия » Ближний Восток

Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал информацию о том, что США может в случае ощутимой угрозы нанести 52 удара по наземным целям на территории страны.

Ранее стало известно, что приказ об ударах может отдать президент США Дональд Трамп. Список объектов не назван, но сообщалось про то, что в нем есть культурные памятники.

"В ходе вероятного конфликта в будущем, на который я сомневаюсь, что им хватит смелости, станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры - 5 и 2", - заявил Мусави.

Убийство генерала Сулеймани

Поводом к обострению ситуации на Ближнем Востоке стало убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Военные США совершили налет на аэродром, в результате которого ракета попала в автомобиль, где находился глава КСИР.

Иран пообещал ответить на убийство Сулеймани. В Багдаде было совершено нападение на посольство США. В Кении сегодня обстреляли военную базу, на которой находились американцы.

Темы сша иран президент сша дональд трамп касем сулеймани
Актуальная аналитика
Путешествия
Как сделать новогоднюю капсулу времени
Собаки
Почему надо меньше кормить собак
Овощи
Болезни, которые повреждают баклажаны
Новости Все >
В Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах
Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД
Китай сменит главу гонконгских чиновников в связи с протестами
В Японии с аукциона продали тунец за $1,8 млн
Во Владивостоке два десятка автомобилей провалились под лёд
Пушков прокомментировал свои слова о Мексике и Техасе
В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера
Трамп приказал нанести удары по 52 целям в Иране
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Обрушение здания в Камбодже унесло жизни 36 человек, еще 23 пострадали
Последние материалы
Пушков прокомментировал свои слова о Мексике и Техасе
В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера
Почему надо меньше кормить собак
Трамп приказал нанести удары по 52 целям в Иране
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Обрушение здания в Камбодже унесло жизни 36 человек, еще 23 пострадали
Заседание иранского парламента началось с лозунга: "Смерть США!"
Япония может ужесточить правила миграции после побега экс-главы Nissan
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
В Кувейт перебрасывают 4 тыс. американских военнослужащих
Популярное
Финансы
С 1 января изменились правила расчета зарплаты

С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.

С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Экономика и бизнес
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Общество
В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок
Соломон Соловьев Никогда не шутите с идеалами - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему мы верим в Деда Мороза Игорь Буккер
Комментарии
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Физики доказали существование души после смерти тела
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Физики доказали существование души после смерти тела
Белоруссия сможет сэкономить на поставках нефти из РФ $1,6 млрд в год
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Трамп назвал Путина "человеком, который может уничтожить США"
Почему Армения отходит от России
Эксперт раскрыл принципы использования ядерной кнопки
В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками
В заброшенном здании воры обнаружили фрагменты тел и лекарства
В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками
Президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек
Задержаны "колдуны", укравшие у фигуристки Сотниковой 2 млн рублей
Новогодний стол: про какие продукты лучше забыть
Шикарные особняки Джастина Бибера
Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник
Эксперт раскрыл принципы использования ядерной кнопки
Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ