Пушков прокомментировал свои слова о Мексике и Техасе

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков пояснил свои слова о возвращении Техаса в состав Мексики. Сенатор оказался очень удивлен тем, что многие не поняли суть его высказывания. По словам Пушкова, это был ответ на высказывания об "украинском Крыме".

Российский политик напомнил о приеме "Ad absurdum", который он применил.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алексей Пушков ответил на слова Бена Ходжеса о том, что Россия имеет "неприемлемые" претензии на Крым.