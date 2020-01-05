Китай сменит главу гонконгских чиновников в связи с протестами

Китай сменил главу своего гонконгского отделения связи, самого высокопоставленного политического чиновника, базирующегося на контролируемой Китаем материковой территории, после более чем шести месяцев жестких антиправительственных протестов.

Ван Чжимин, который занимал этот пост с 2017 года, был заменен 65-летним Ло Хуйнином, сообщило министерство людских ресурсов и социального обеспечения на своем веб-сайте поздно вечером в субботу. До ноября Ло был высшим должностным лицом правящей Коммунистической партии Китая в северной провинции Шаньси.

О возможно смене Вана в связи с недовольством центральной власти затянувшимся кризисом сообщалось еще в ноябре.

Ло, сторонник председателя Си Цзиньпина, ранее не занимал никаких связанных с Гонконгом должностей и находится в том возрасте, когда высшие китайские чиновники обычно уходят на пенсию. В Шаньси ему поручили очистить от взяточников богатый углем регион, где коррупция до того была повсеместным злом.