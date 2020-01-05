Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова Бена Ходжеса, бывшего командующего американскими сухопутными силами в Европе. Генерал 3 января заявил, что Россия проявляет "неприемлемые" претензии на Крым. По его словам, до Екатерины II "России там и близко не было".

Пушков написал в Twitter, что во времена Екатерины II такого понятия, как "Украина" не существовало, и если следовать логике Ходжеса, то Крым не может быть украинским.

"И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике", — добавил Пушков в Twitter.

Воссоединение Крыма и России

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. С 1991 года территория находилась в составе Украины.

В 1953 году Крым из состава РФСР в УССР передал Никита Хрущев. В состав Российской империи полуостров вошел в 1783 году после манифеста Екатерины II.