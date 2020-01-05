Трамп отдал приказ на ликвидацию Сулеймани вопреки данных разведки

Президент США Дональд Трамп пренебрег данными разведки и информацией министерства обороны, когда принимал решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Как сообщает The New York Times, военные предлагали ликвидацию высокопоставленного чиновника из Ирана как "самую крайнюю меру".

Источники в администрации президента сообщили, что чиновники были уверенны - Трамп на такой шаг не согласится. За ликвидацию были только госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

28 декабря Трамп вместо ликвидации Сулеймани приказал нанести удары по шиитам на границе Ирака и Сирии. По сведениям NYT, эта атака спровоцировала акции протеста у американского посольства в Багдаде. Вместе с тем, президента США предупреждали о возможной реакции в Ираке, а чиновники в Пенатегоне оказались "ошеломлены" решением Трампа о ликвидации.

Разведка сообщала о передвижениях Сулеймани в соседних с Ираном странах, но назвала из "обычным делом". Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал Сулеймани вернуться в Тегеран и не одобрил планов по антиамериканской атаке на посольства США.