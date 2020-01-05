Зеленский помог Dr. Alban снять запрет на въезд на Украину из-за Крыма

Шведский певец Dr. Alban рассказал о том, как ему удалось попасть на Украину. Артисту было запрещено въезжать в эту страну из-за того, что он выступал в Крыму после 2014 года.



Dr. Alban и Владимир Зеленский.

Dr. Alban принял участие в новогоднем шоу "Вечерний квартал". Певец в Instagram рассказал о том, что снять запрет на въезд ему помог президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец.

Кто такой Dr. Alban

Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения. Он получил мировую известность в 90-х годах после выхода хита It's My Life.