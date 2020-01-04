Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался о гибели иранского генерала Касема Сулеймани. 3 января военные США совершили налет на Багдад. Одна из ракет угодила в автомобиль главы КСИР.

Позже США заявили, что операция была проведена по личному распоряжению Дональда Трампа. По мнению Жириновского, Иран может постичь судьба Ливии.

"Зачем убили иранского генерала Сулеймани? Чтобы посеять вражду между шиитами Ирака и Ирана, а также подготовить международное общественное мнение к дальнейшим ударам по Ирану, поскольку план по расчленению этой страны готов вот уже 10 лет и последовательно исполняется.

Так США хотят вовлечь Россию в противостояние с мусульманским миром, как это уже было в 1979 году после введения советских войск в Афганистан.

Но мы можем это предотвратить. Так, Иран сейчас может обратиться за помощью к России. А мы можем быстро разместить в этой стране военно-морскую базу на берегу Индийского океана, военно-воздушную базу и базу сухопутных сил. Также Иран может срочно запросить продажу современных систем ПВО, чтобы закрыть свое небо. Если они успеют это сделать - Иран выживет, а нет - его ждет судьба Ливии. Мы этого не желаем, а предлагаем принять современные и эффективные меры самообороны", - написал Жириновский в Telegram.