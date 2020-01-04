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Источник Правда.Ру

Генсек НАТО и глава Пентагона обсудили ситуацию в Ираке

Мир

Также 4 января стало известно, что НАТО приостановило работу своей миссии в Ираке из-за роста нестабильности в стране, вызванных ракетными ударами США по аэропорту Багдада и ликвидацией генерала Касема Сулеймани.

В Тегеране и Вашингтоне подтвердили информацию об атаке и о смерти Сулеймани. Приказ убить Сулеймани отдал Дональд Трамп.

Пентагон заявил, что цель нанесения удара заключалась в том, чтобы защитить интересы военнослужащих США в Ираке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек.

 

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