Генсек НАТО и глава Пентагона обсудили ситуацию в Ираке

Также 4 января стало известно, что НАТО приостановило работу своей миссии в Ираке из-за роста нестабильности в стране, вызванных ракетными ударами США по аэропорту Багдада и ликвидацией генерала Касема Сулеймани.

В Тегеране и Вашингтоне подтвердили информацию об атаке и о смерти Сулеймани. Приказ убить Сулеймани отдал Дональд Трамп.

Пентагон заявил, что цель нанесения удара заключалась в том, чтобы защитить интересы военнослужащих США в Ираке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек.