Также 4 января стало известно, что НАТО приостановило работу своей миссии в Ираке из-за роста нестабильности в стране, вызванных ракетными ударами США по аэропорту Багдада и ликвидацией генерала Касема Сулеймани.
В Тегеране и Вашингтоне подтвердили информацию об атаке и о смерти Сулеймани. Приказ убить Сулеймани отдал Дональд Трамп.
Пентагон заявил, что цель нанесения удара заключалась в том, чтобы защитить интересы военнослужащих США в Ираке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.