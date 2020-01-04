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МИД: действия США ведут к новому витку эскалации на Ближнем Востоке

Мир » Азия » Ближний Восток

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели телефонный разговор и обсудили эскалацию напряжения на Ближнем Востоке. Стороны отметили, что действия США, которые совершили налет на аэродром в Багдаде, являются грубым нарушением международных норм.

"Министры подчеркнули, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Гибель генерала Сулеймани

3 января американские военные совершили налет на Багдад, выпустив ракеты по аэродрому. Один из снарядов попал в автомобиль иранского генерала Касема Сулеймани. 

Гибель главы сил спецназначения "Кудс" моментально вызвала обострение на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали отомстить за Сулеймани, а в США поползли слухи о скором начале Третьей мировой войны. Американцы своими запросами обрушили сайт призывной службы

Темы ирак иран багдад россия мид россии сергей лавров ближний восток касем сулеймани
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