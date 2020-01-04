Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США обязательно столкнутся с последствиями гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. По его словам, американцы совершили тяжелейшее преступление, которое не будет забыто в Иране.
Иранский лидер уточнил, что генерал Сулеймани был одним из столпов безопасности в регионе. Военный отвечал за операции Ирана в Ираке, Сирии, Йемене, Ливане и Афганистане.
"Преступление, совершенное США, останется в истории как тяжелейшее из их преступлений в отношении иранской нации. Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет.
Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом", - заявил Рухани в разговоре с членами семьи Сулеймани.
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