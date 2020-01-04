Президент Ирана сделал заявление по поводу гибели Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США обязательно столкнутся с последствиями гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. По его словам, американцы совершили тяжелейшее преступление, которое не будет забыто в Иране.

Иранский лидер уточнил, что генерал Сулеймани был одним из столпов безопасности в регионе. Военный отвечал за операции Ирана в Ираке, Сирии, Йемене, Ливане и Афганистане.