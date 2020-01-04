New York Times уличила Помпео во лжи из-за реакции на гибель Сулеймани

New York Times опубликовала материал, в котором рассказала о реакции в Багдаде на гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Ранее госсекретарь США Майк Помпео опубликовал в Twitter видео, на котором толпа иракцев бежит по улицам столицы страны.



Видео из Twitter Майка Помпео.

Политик уточнил, что в ролике показана радость иракцев из-за смерти Сулеймани.

"Иракцы танцуют на улицах за свободу, благодарные, что генерала Сулеймани больше нет", - написал Помпео.

По информации New York Times, видео подлинное, но на самом деле никто не танцевал. Люди просто бежали по улице и скандировали, что смерть Сулеймани - месть иракцев за присутствие Ирана. Сама акция продлилась не более двух минут и была малочисленной.

Журналисты назвали публикацию Помпео примером распространения дезинформации в соцсетях. Также они сделали вывод, что таким образом глава Госдепа попытался оправдать политику Дональда Трампа в Ираке.

Ранее по приказу президента США в Багдаде после налета на аэродром погиб Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить США из-за этого.