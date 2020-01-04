Американцы обрушили сайт призывной службы США

Граждане США обрушили сайт призывной службы из-за слухов о приближающейся Третьей мировой войне. За последние сутки в Twitter было оставлено более 3 млн сообщений с хештегом WWIII.

Американцы после этого захотели проверить призывные списки. С 1973 года армия в США является контрактной, но в случае войны мобилизации подлежат некоторые граждане. Информация о списках содержится на сайте Selective Service System.

"Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Слухи о приближающейся войне поползли после того, как американские военне по приказу Дональда Трампа совершили налет на Багдад и убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ пообещал устроить акт возмездия.