На Южно-Украинской АЭС из-за срабатывания защиты отключился энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты. Причины произошедшего в Николаевской области выясняются, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Радиационный фон в норме. Противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменилось. На данный момент работают два энергоблока, которые в сумме выдают 2040 МВт. Замечаний к их работе нет.

Южно-Украинская АЭС входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса наряду с Александровской ГЭС на реке Южный Буг и Ташлыкской ГАЭС.