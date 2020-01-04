Украинский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"

Украинский журналист Павел Зубюк, работающий в издании zahid.net, сравнил Киев с Москвой. По его словам, в столице Украины явно видны все проблемы, которые существовали в российском городе раньше.

"Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев - это такая второсортная, меньшая по размеру Москва", - написал Зубюк.

Зубюк назвал Киев "неухоженным общежитием". По его словам, власть в столице Украины контролирует "строительная мафия". Зубюк считает, что в Киеве видны все проблемы страны в целом.