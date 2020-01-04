Трамп назвал Путина "человеком, который может уничтожить США"

Американский журналист Питер Берген выпустил книгу "Трамп и его генералы: цена хаоса", в которой рассказывается о деталях работы президента США. В частности, автор поведал об отношении Трампа к президенту России Владимиру Путину.

По информации Бергена, в январе 2017 года Трамп провел встречу с британским премьером Терезой Мэй. Во время ужина она спросила президента США о том, звонил ли ему Путин. Трамп отрицательно покачал головой, а его советник по безопасности Майкл Флинн наклонился и сказал, что президент РФ звонил несколько дней назад.

Трамп начал ругаться на Флинна и других сотрудников резиденции. Советник пытался оправдаться, но президент США отказался слушать его доводы.

"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не дал мне трубку? О чем ты думал?", - сказал Трамп.

Флинн ответил, что в последние дни в Белый дом поступало много звонков. На это Трамп заявил, что Владимир Путин - "единственный человек в мире, который может уничтожить США".