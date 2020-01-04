Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Ранее американские военные совершили налет на аэропорт Багдада, в результате чего командующий спецслужбой "Аль-Кудс" был убит в собственном автомобиле после попадания ракеты.
По словам Кадырова, многие политики высказали озабоченность действиями Вашингтона. Также глава Чечни заявил, что действия США могут привести к тяжелым последствиям.
"Действия американских военных могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным", - написал Кадыров в Telegram.
В пятницу в США подтвердили обстрел аэропорта Багдада. Президент Дональд Трамп лично отдал приказ на действия военных. Позже глава государства назвал генерала Сулеймани "террористом номер один в мире".
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