Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность в связи с последней эскалацией напряженности в регионе Персидского залива после убийства иранского генерала в Ираке в результате авиаудара, нанесенного Соединенными Штатами.
Глава Организации Объединенных наций встретился с послом США в ООН для обсуждения сложившейся ситуации, однако подробности их беседы не известны.
Тем не менее, Гутерреш на официальном сайте организации призывает к деэскалации ситуации в регионе Персидского залива, и отмечает, что в настоящее время лидеры всех стран должны проявлять максимальную сдержанность.
По его словам, Организация Объединенных Наций продолжит свою работу в Ираке, способствуя стабильности и безопасности в этой стране.
При этом постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, как председательствующий в Совбезе в январе, заявил, что пока ни одна страна не обратилась в организацию с запросом об обсуждении ситуации, сложившейся в Западной Азии.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.