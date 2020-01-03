В ООН призывают лидеров стран проявлять максимальную сдержанность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность в связи с последней эскалацией напряженности в регионе Персидского залива после убийства иранского генерала в Ираке в результате авиаудара, нанесенного Соединенными Штатами.

Глава Организации Объединенных наций встретился с послом США в ООН для обсуждения сложившейся ситуации, однако подробности их беседы не известны.

Тем не менее, Гутерреш на официальном сайте организации призывает к деэскалации ситуации в регионе Персидского залива, и отмечает, что в настоящее время лидеры всех стран должны проявлять максимальную сдержанность.

По его словам, Организация Объединенных Наций продолжит свою работу в Ираке, способствуя стабильности и безопасности в этой стране.

При этом постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, как председательствующий в Совбезе в январе, заявил, что пока ни одна страна не обратилась в организацию с запросом об обсуждении ситуации, сложившейся в Западной Азии.