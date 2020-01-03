Иран обещает месть США в нужное время и нужном месте

Высший совет национальной безопасности Ирана обещает суровую месть "в надлежащее время и в нужном месте" преступникам, стоящим за убийством генерала Касема Сулеймани.

Совет в ходе своей внеочередной сессии рассмотрел различные аспекты инцидента и принял соответствующие решения о том, что режим Соединенных Штатов Америки будет нести ответственность за все последствия этого преступления.

"США должны знать, что преступное нападение на генерала Сулеймани было их самой большой стратегической ошибкой в Западной Азии, и Америка не сможет легко уйти от последствий этого просчета", - сообщается в заявлении совета.

На заседании было заявлено о том, что такие "слепые и трусливые меры" укрепят решимость Исламской Республики продолжать свою политику сопротивления.