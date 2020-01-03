Высший совет национальной безопасности Ирана обещает суровую месть "в надлежащее время и в нужном месте" преступникам, стоящим за убийством генерала Касема Сулеймани.
Совет в ходе своей внеочередной сессии рассмотрел различные аспекты инцидента и принял соответствующие решения о том, что режим Соединенных Штатов Америки будет нести ответственность за все последствия этого преступления.
"США должны знать, что преступное нападение на генерала Сулеймани было их самой большой стратегической ошибкой в Западной Азии, и Америка не сможет легко уйти от последствий этого просчета", - сообщается в заявлении совета.
На заседании было заявлено о том, что такие "слепые и трусливые меры" укрепят решимость Исламской Республики продолжать свою политику сопротивления.
"Несомненно, это преступление было местью террористов ДАИШ (ИГИЛ*, организация запрещенная в России - прим. ред.) против крупных командиров, противостоящих терроризму, который насаждают США в Ираке и Сирии", - говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.
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