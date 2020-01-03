ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку

В Центральной избирательной комиссии Латвии единогласно приняли решение отказать в сборе подписей для проведения в стране референдума по вопросу школьного образования не только на государственном, но и других языках, включая русский.

Отказ в ЦИК объяснили, в том числе, некорректным юридическим оформлением законопроекта о референдуме. Однако председатель комиссии Кристине Берзиня отметила, что это не очень серьезное замечание, и закон может быть отправлен на доработку, а после устранения неточностей зарегистрирован.

Проблема в том, по словам председателя ЦИК, что закон не отвечает по содержанию требованиям Министерства образования и Министерства юстиции.

Инициатор законопроекта Янис Кузинс счел решение ЦИК несправедливым и собирается его оспорить в Верховном суде.

Перевод школ на латышский язык обучения начался 1 сентября 2019 года. Завершится школьная реформа к 2022 учебному году.

Несмотря на то, что в Латвии проживает 40 процентов русскоязычного населения, Конституционный суд признал решение о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения соответствующим основному закону.