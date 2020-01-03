Путин и Макрон положительно оценили обмен пленными Киевом и Донбассом

В ходе телефонного разговора президенты России и Франции позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, а также завершение переговоров по транзиту российского газа через Украину.

Напомним, обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками ЛНР и ДНР прошел 29 декабря на пункте пропуска под Горловкой. В результате обмена на Украину вернулись 76 человек, в самопровозглашенную Донецкую народную республику — 61 и 63 в Луганскую народную республику. Два человека не пожелали покидать ДНР и отказались возвращаться на Украину.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время разговора рассмотрели основные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта в соответствии с реализацией минского "Комплекса мер" и решений, которые были приняты на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Президенты также обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня и договорились о продолжении контактов.