Американская актриса Роуз Макгоуэн извинилась перед Ираном за убийство генерал-майора Кассем Сулеймани в результате авиаудара США.
Она обратилась к иранцам с посланием, в котором говорит о том, что США проявили неуважение к стране, флагу и народу их страны.
"Мы хотим мира с вашим народом. Мы находимся в заложниках у террористического режима. Мы не знаем, как спастись. Пожалуйста, не убивайте нас", — написала она в Twitter.
Ранее в посольстве США в Багдаде выразили обеспокоенность в связи с повышенной напряженностью в регионе и настоятельно призывали американских граждан немедленно покинуть Ирак.
Опасность нахождения в Ираке для граждан США возникла после ракетного удара американских ВВС по международному аэропорту Багдада, где кроме генерала Сулеймани погибли еще восемь человек.
Демократические лидеры США в обеих палатах Конгресса выразили возмущение по поводу приказа Трампа нанести удар и заявили, что президент не получал одобрения Конгресса.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.