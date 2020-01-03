Макгоуэн: мы находимся в заложниках у террористического режима

Американская актриса Роуз Макгоуэн извинилась перед Ираном за убийство генерал-майора Кассем Сулеймани в результате авиаудара США.

Она обратилась к иранцам с посланием, в котором говорит о том, что США проявили неуважение к стране, флагу и народу их страны.

"Мы хотим мира с вашим народом. Мы находимся в заложниках у террористического режима. Мы не знаем, как спастись. Пожалуйста, не убивайте нас", — написала она в Twitter.

Ранее в посольстве США в Багдаде выразили обеспокоенность в связи с повышенной напряженностью в регионе и настоятельно призывали американских граждан немедленно покинуть Ирак.

Опасность нахождения в Ираке для граждан США возникла после ракетного удара американских ВВС по международному аэропорту Багдада, где кроме генерала Сулеймани погибли еще восемь человек.

Демократические лидеры США в обеих палатах Конгресса выразили возмущение по поводу приказа Трампа нанести удар и заявили, что президент не получал одобрения Конгресса.