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Президент РФ выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани

Мир

Владимир Путин, общаясь по телефону с французским президентом Эммануэлем Макроном, высказал озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обеих стран обеспокоены произошедшим, поскольку действия со стороны Соединенных Штатов могут серьезно обострить ситуацию в регионе.

В Министерстве иностранных дел РФ действия Соединенных Штатов назвали "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности между странами в Передней Азии.

Российское Министерство обороны предупредило, что ракетные удары по Багдаду будут иметь серьезные негативные последствия для безопасности во всем мире.

Напомним, генерал элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, который нанесли ВВС США.

Как сообщили в Пентагоне, приказ о нанесении удара лично отдал американский президент Дональд Трамп.

Темы владимир путин эмануэль макрон касема сулеймани безопасность в мире
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