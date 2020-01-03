Президент РФ выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани

Владимир Путин, общаясь по телефону с французским президентом Эммануэлем Макроном, высказал озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обеих стран обеспокоены произошедшим, поскольку действия со стороны Соединенных Штатов могут серьезно обострить ситуацию в регионе.

В Министерстве иностранных дел РФ действия Соединенных Штатов назвали "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности между странами в Передней Азии.

Российское Министерство обороны предупредило, что ракетные удары по Багдаду будут иметь серьезные негативные последствия для безопасности во всем мире.

Напомним, генерал элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, который нанесли ВВС США.

Как сообщили в Пентагоне, приказ о нанесении удара лично отдал американский президент Дональд Трамп.