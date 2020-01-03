Захарова: позиция Ирака в отношении США - ключевая

После нападения на посольство США в Багдаде Вашингтон интересовала не мировая реакция, а изменение расклада в регионе, заявила на своей странице в Facebook Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России объяснила, что "за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совет безопасности ООН, однако Вашингтон в Совбез не обращался".

При этом, как отмечает Захарова, в последние годы Соединенные Штаты неоднократно блокировали заявления председателя Совбеза с осуждением нападений на посольства других стран.

Иракские власти называют действия США актом агрессии

Ирак оценивает сложившуюся ситуацию, как страна, которую другое государство подвергло ракетному обстрелу. По мнению дипломата эта оценка и является ключевой.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил ракетный удар по аэропорту Багдада и убийство генерала замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, как акт агрессии против его страны.