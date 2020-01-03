После нападения на посольство США в Багдаде Вашингтон интересовала не мировая реакция, а изменение расклада в регионе, заявила на своей странице в Facebook Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России объяснила, что "за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совет безопасности ООН, однако Вашингтон в Совбез не обращался".
При этом, как отмечает Захарова, в последние годы Соединенные Штаты неоднократно блокировали заявления председателя Совбеза с осуждением нападений на посольства других стран.
Ирак оценивает сложившуюся ситуацию, как страна, которую другое государство подвергло ракетному обстрелу. По мнению дипломата эта оценка и является ключевой.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил ракетный удар по аэропорту Багдада и убийство генерала замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, как акт агрессии против его страны.
"Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет", — добавила в заключении Мария Захарова.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.