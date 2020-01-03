Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что в споре Польши с Евросоюзом по поводу судебной реформы он видит "руку Кремля".
Вмешательство Москвы чиновник обнаружил в том, что Евросоюз пригрозил Польше дисциплинарными мерами из-за судебной реформы, которая по некоторым положениям нарушает правила ЕС,
Еврокомиссию, в частности, не устроил вступивший в 2017 году закон, по которому позволено продлевать мандаты судей, достигших пенсионного возраста.
В постановлении Европейского суда отмечается, что Варшава должна "немедленно приостановить применение положений законодательства республики касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда".
К тому же правительство Польши обязано согласно предписанию Европейского суда приостановить действие и других законов, принятых в рамках судебной реформы.
Тем не менее польские власти считают, что именно Россия намерена изолировать Польшу от международного сообщества и разрушить ее имидж за рубежом.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.