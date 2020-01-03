Испанские социалисты согласились провести на переговоры по Каталонии

96% членов Национального совета Левых республиканцев Каталонии (ERC) проголосовали за соглашение с социалистами.

Кроме того, было решено не препятствовать утверждению лидера социалистов Педро Санчеса на пост премьера Испании. 4, 5 и 7 января состоятся заседания по обсуждению его кандидатуры. Также пройдет голосование.

Социалисты согласились провести переговоры по выходу из кризисного положения в Каталонии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что парламент Каталонии принял решение покинуть Испанию.