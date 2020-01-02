Британское издание считает Крым российским

Посольство Украины в Великобритании сообщило, что британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России.

Признание прослеживалось в контексте публикации журнала, в которой читателям предлагали путешествовать по России, включая поездку на поезде по новому мосту до полуострова Крым. Подробности посещения Крыма размещены также в блоге о Российской Федерации.

Дипломаты называют полуостров оккупированной территорией

"Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Без сомнения, Крым стоит ввести в список самых популярных направлений 2020 года, но это оккупированная территория", — так отреагировали сотрудники украинского посольства на странице в Facebook.

Для усиления эффекта от публикации ее сопроводили хештегом "Крым — это Украина".

Известно, что Крым вошел в состав России, когда жители полуострова решили это большинством голосов на референдуме в марте 2014 года. Однако Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".