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Британское издание считает Крым российским

Мир

Посольство Украины в Великобритании сообщило, что британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России.

Признание прослеживалось в контексте публикации журнала, в которой читателям предлагали путешествовать по России, включая поездку на поезде по новому мосту до полуострова Крым. Подробности посещения Крыма размещены также в блоге о Российской Федерации.

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"Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Без сомнения, Крым стоит ввести в список самых популярных направлений 2020 года, но это оккупированная территория", — так отреагировали сотрудники украинского посольства на странице в Facebook.

Для усиления эффекта от публикации ее сопроводили хештегом "Крым — это Украина".

Известно, что Крым вошел в состав России, когда жители полуострова решили это большинством голосов на референдуме в марте 2014 года. Однако Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Темы good housekeeping великобритания российский крым посольство украины
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