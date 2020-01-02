Обнародована информация о Нобелевской премии Солженицына

По свидетельству документов, рассекреченных Шведской академией, кандидатура Александра Солженицына была впервые выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году.

Кандидатуру советского писателя выдвинули профессоры Калифорнийского университета Дензель Карр и Беркли Яков Малкиель, который считал, что Солженицыну следует присудить премию за все его творчество.

Нобелевский комитет согласился с высокой оценкой творчества Солженицына, отметив что перевод его произведения является выдающимся событием в европейской литературе последних лет. При этом не уточняется, какой роман писателя конкретно имелся в виду.

Писателя премировали за силу, почерпнутую в русской литературе

В Шведской академии отмечали и то, что присуждение премии может обернуться для Солженицына "трагическими последствиями".

Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы" в 1970 году. А через четыре года его выслали из страны и лишили гражданства.

Солженицын вернулся на родину через 20 лет. В 2008 году в возрасте 89 лет он умер. Похоронен писатель на кладбище Донского монастыря в Москве.