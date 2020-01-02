Американский аналитик назвал Трампа посмешищем

Президент США Дональд Трамп "является посмешищем для всех других мировых лидеров и большинства населения мира", считает Майлз Хоениг, американский политический аналитик.

Майлз Хоениг, бывший кандидат от Партии Зеленых в Конгрессе, высказался таким образом, комментируя заявление президента Соединенных Штатов, который считает импичмент, инкриминируемый ему демократами Палаты представителей, мистификацией.

"Мы живем в очень искаженной картине типичного статус-кво Америки, где все либо перевернуто, либо выставлено напоказ. Президент, некогда уважаемый во всем мире, является посмешищем для всех других мировых лидеров и большинства населения планеты," - уверен американский политолог.

При этом аналитик отмечает, что многое в Соединенных Штатах было разоблачено, благодаря Дональду Трампу: непрекращающийся расизм и классовое разделение, а также классовая эксплуатация, которая уже давно существует в стране.