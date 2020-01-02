Новое австрийское правительство пообещало смягчить санкции против РФ

Будущее коалиционное правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем выражает свое мнение о постепенном смягчении санкций против России при условии выполнения Минских соглашений.

Себастьян Курц отмечает, что подобная стратегия правительства зафиксирована в рабочей программе "Ответственность за Австрию".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о невозможности снятия санкций с России, поскольку не удалось в полной мере урегулировать конфликт на Донбассе после саммита "нормандской четверки".

Евросоюз продлил экономические ограничения в отношении России еще на следующие полгода.

При этом, как считает лавный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон, ограничительные меры со стороны ЕС на экономику России не стали таким болезненным, как ожидалось.

Напомним, санкции в отношении России Запад стал применять после возвращения Крыма в состав Российской Федерации.