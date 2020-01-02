Китаец снял на видео тающие ледники

Ван Сянцзюнь за последние семь лет снял на видео 70 ледников, и получил приглашение продемонстрировать свои работы на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата.

Молодой человек из юго-западной китайской провинции Сычуань присутствовал в Мадриде на Конференции ООН по изменению климата.

"После того, как я снял более 70 ледников в Тибете, я обнаружил, что все ледники уменьшаются. Что же это значит? Это означает, что глобальное потепление-действительно очень серьезная вещь, происходящая вокруг нас", - сказал Ван.

В последнее время Китай усиленно занимается защитой ледников, лесов и животных на своей территории. В стране занимаются проектом строительства национального парка по самым высоким экологическим стандартам.

Ван сказал, что именно активные действия и обязательства Китая в области охраны окружающей среды дали ему силы и мужество выступить на конференции ООН.