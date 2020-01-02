МИД Латвии: Россия является вызовом для безопасности Прибалтики

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в ежегодном докладе о положении дел в сфере внешней политики страны сообщил о растущем военном потенциале России, который создает вызовы для безопасности в Балтийском регионе.

"Россия демонстрирует стремление получить преимущество в гонке с НАТО. С учетом высокой централизации политической власти в России и неизменного желания контролировать соседние страны, ситуация с безопасностью в регионе может очень быстро измениться", — заявляет Ринкевичс.

По мнению латвийского дипломата, Россия концентрирует "широкий спектр" вооружения в Калининграде и Западном военном округе.

Россия не собирается ни на кого нападать

К тому же Ринкевичс обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал российскую сторону взять на себя ответственность за разрыв данного соглашения. Министр обеспокоен и военным сотрудничеством России и Белоруссии.

В последнее время представители прибалтийских стран все чаще заявляют о некой "российской угрозе". Более того, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала создать новый военный блок против Российской Федерации.

Со стороны российских властей звучат заявления о том, что РФ не собирается ни на кого нападать, в то время как США и их партнеры по НАТО наращивают военное присутствие у границ нашей страны.