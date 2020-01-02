Националисты в шапках Санта-Клауса устроили погромы в кафе Мариуполя

Видео погромов под названием "Новогодняя сказка от Национальных дружин" разместил в сети в первый день нового года активист Николай Праведников.

Создатели ролика — представители "Нацдружин" и "Нацкорпуса" — записали закадровый голос ребенка, который просит святого Николая закрыть "наливайки" в городе, чтобы его папа не пил и проводил больше времени с семьей. Затем на видео под веселую музыку демонстрируется, как хулиганы забегают кафе и бары и ломают там мебель.

Распыляли слезоточивый газ и избивали людей

Во время таких набегов преступники не только крушили имущество заведений, но избивали посетителей и распыляли слезоточивый газ.

В результате погромов пострадали четыре человека. В полиции Мариуполя заявили, что по фактам нападения возбуждено несколько уголовных дел по статье о хулиганстве.

Известен также случай, когда в Харькове вооруженный мужчина захватил на улице в заложники женщину. Прибывшим на место происшествия полицейским он предложил обменять ее на своего знакомого, которого задержали правоохранители. В ходе переговоров, один из полицейских был ранен преступником.