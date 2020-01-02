В пик сезона горные грузинские курорты Гудаури и Бакуриани испытывают трудности с водоснабжением.
Уже в течение нескольких дней вода поступает с перебоями в дома местных жителей и в гостиничные номера отдыхающих. Проблема с поступлением воды в курортные поселки приводит к проблемам и в отопительной системе.
Представители Объединенной водной компании объясняют возникшие трудности большим количеством туристов на грузинских горных курортах, в связи с чем увеличилось количество потребляемой воды.
Компания. распределяющая снабжение водой в Грузии, направила в Гудаури и Бакуриани машины с водой и аварийные бригады, чтобы на месте попытаться исправить создавшуюся критическую ситуацию.
По официальным сведениям, страну в 2019 году посетили почти полтора миллиона российских туристов. Несмотря на возникшие разногласия между странами в прошлом году, рост туристов из России, по сравнению с 2018 годом составил около 5 процентов.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.