На горные курорты Грузии вода поступает с перебоями

В пик сезона горные грузинские курорты Гудаури и Бакуриани испытывают трудности с водоснабжением.

Уже в течение нескольких дней вода поступает с перебоями в дома местных жителей и в гостиничные номера отдыхающих. Проблема с поступлением воды в курортные поселки приводит к проблемам и в отопительной системе.

Представители Объединенной водной компании объясняют возникшие трудности большим количеством туристов на грузинских горных курортах, в связи с чем увеличилось количество потребляемой воды.

Компания. распределяющая снабжение водой в Грузии, направила в Гудаури и Бакуриани машины с водой и аварийные бригады, чтобы на месте попытаться исправить создавшуюся критическую ситуацию.

По официальным сведениям, страну в 2019 году посетили почти полтора миллиона российских туристов. Несмотря на возникшие разногласия между странами в прошлом году, рост туристов из России, по сравнению с 2018 годом составил около 5 процентов.