В Госдуме считают территориальные претензии Эстонии опасными

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что принцип "давайте менять границы" неприемлем и весьма опасен.

Это заявление Бальбек сделал в ответ на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России. По версии эстонского политика, Тартуский мирный договор между Эстонией и СССР еще действителен.

Напомним, по договору, заключенному между в 1920 году, РСФСР передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и, так называемой, Эстонской Ингерманландии, а также правобережье реки Нарва (в настоящее время это части Ленинградской области). Территории были возвращены в состав РФ в 1944 году.

Границы России отражены на топографических картах

«Сегодняшние границы между Россией и Эстонией признаны всем миром и соответствующим образом отражены на топографических картах. В таких серьезных сферах принцип «давайте менять границы» неприемлем и, будем говорить прямо, довольно опасен», - заметил Руслан Бальбек.

По его мнению, если Эстония во время распада СССР не заявила о своих территориальных претензиях к России, то через четверть века это делать бессмысленно. Кроме того, ситуация не способствует стабилизации российско-эстонских отношений.

В МИД России уже напомнили Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Москва не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.