Украина намерена принимать российский газ по европейским правилам

Страна не готова к прямым поставкам газа из России, а будет это делать только по правилам общеевропейского энергетического рынка, заявил украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба.

Он отметил: власти страны стремятся к тому чтобы газовый рынок Украины функционировал "исключительно на основе норм Европейского союза".

Россия больше не должна использовать газ "как инструмент шантажа" или "коррумпирования национальных элит", заявил при этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, и пообещал, что российская газовая компания будет "играть в Украине" только по европейским правилам.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал пятилетний контракт с "Газпромом" на транзит газа компромиссом.

Известно, что 31 декабря Россия и Украина подписали все соглашения, касающиеся транзита газа. Юридическую силу они приобрели в тот же день, и Россия продолжила транзит газа через Украину в Европу.