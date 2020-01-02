В Индонезии растет число погибших в результате наводнения и оползней

Самое разрушительное наводнение за последние годы вызвало хаос в Джакарте и соседних городах. 30 000 человек покинули город, заблокированы железнодорожные линии, в некоторых районах отключена электроэнергия.

Наводнение было вызвано сильными дождями в первые часы нового года. Геофизическое агентство Индонезии прогнозирует продолжение проливного дождя с сильным ветром и в последующие сутки.

Власти пока не имеют полного представления о настоящем количестве жертв, пока официально заявляется о 21 погибшем. Известно, что несколько человек утонули, четверо погибли в оползнях, еще четверо были убиты электрическим током, а трое умерли от переохлаждения.

Власти пытаются обезопасить столицу в сезон дождей

В Джакарте и ее окрестностях проживают более, чем 30 миллионов человек. Городские власти в течение последних нескольких лет стремятся повысить безопасность низменных районов Джакарты во время сезона дождей.

Пять лет назад большая часть центра города была затоплена после того, как каналы вышли из берегов. А в 2007 году более 50 человек погибли в одном из самых смертоносных наводнений, которые когда-либо происходили в Джакарте.