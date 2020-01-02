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В США заявили: участие трансгендеров в олимпиаде нанесет вред спорту

Мир

Олимпиада — 2020 может положить конец участию трансгендеров в соревнованиях, поскольку это губительно для женского спорта и является краеугольным камнем политкорректности, сообщает интернет-издание American Thinker.

По мнению издания, так называемые, самопровозглашенные женщины нацелены на олимпийское золото, и Международный олимпийский комитет им помогает в этом. При этом в МОК признали, что не могут предложить справедливые правила состязаний для трансгендерных и биологических женщин. Однако преимущество трансгендеров обусловлено генетически, чем очень возмущены феминистки, но в СМИ об их недовольстве не сообщают.

Мужчинам, участвующим в женских соревнованиях разрешили не делать операций по смене пола

Биологическим мужчинам разрешили участвовать в женских спортивных турнирах, том числе и в олимпиадах, в 2016 году. Для этого им даже не надо делать операции по смене пола.

Авторы публикации уверены, летняя Олимпиада в Токио все расставит по своим местам.﻿ Более миллиарда телезрителей по всему миру станут свидетелями несправедливых соревнований, в которых трансгендеры будут иметь физическое природное превосходство над биологическими женщинами.

Если биологические мужчины, выдающие себя за женщин, заработают много медалей, то американское феминистское движение начнет открытую борьбу со сторонниками трансгендеров во время заключительного этапа президентской гонки, сообщают в American Thinker.

Темы токио american thinker олимпиада-2020 трансгендеры в спорте
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