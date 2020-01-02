В Совете ЕС и ОБСЕ сменились страны-председатели

С началом нового календарного года в международных организациях: Совете Евросоюза и в ОБС — сменились страны-председатели.

Согласно ротации председательствовать в Европейском совете в ближайшие полгода будет Хорватия. Загреб ранее заявлял, что приоритетными задачами на этот период времени станут вопросы демографии и расширения Евросоюза.

Руководить работой миссий ОБСЕ будет Албания. Пост председателя занял Эди Рама, министр иностранных дел страны.

По словам нового председателя ОБСЕ, организация в 2020 году (столько Албания, согласно регламенту, будет председательствовать в ОБСЕ) сосредоточится на борьбе с насилием в отношении женщин, коррупцией и угрозах безопасности, исходящих от украинского кризиса.