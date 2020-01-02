Украинский журналист назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского очень сильно не понравилось Остапу Дроздову, журналисту, ведущему политического ток-шоу на одном из телеканалов Незалежной.

Причем, не понравилось настолько сильно, что он, негодуя, посвятил этому целый пост в своём Facebook, где назвал лидера своей страны не только "врагом государства", но еще и "отрыжкой советской эпохи".

Как становится понятно из опубликованной записи, телеведущий "возмущен" тем, что Зеленский призвал украинцев к объединению. И предложенная им национальная идея "быть единой страной каждый день" "не зашла" почему-то журналисту.

"Он концентрированная отрыжка советской эпохи. Это хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твое государство, и сколько подобных ему беспринципных убожеств он представляет", — написал Дроздов (перевод РИА Новости).

Что он лично имеет против единства своей страны, Осип Дроздов пояснить нужным не посчитал, видимо, пока не придумал. Или цель "возмущения" иная была…

К слову, львовский журналист Осип Дроздов хорошо известен на Украине своими радикальными высказываниями. В ноябре 2019 года на него даже заведено уголовное дело за разжигание ненависти и вражды.