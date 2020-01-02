Более 50 человек пострадали от пиротехники в Армении

В Армении срочно вводятся ограничения на продажу фейерверков. Причина — более 50 пострадавших от пиротехники в одну только новогоднюю ночь.

Об этом сообщил Арсен Торосян, министр здравоохранения страны.

По его словам, в медцентры за помощью 1 января обратились 52 человека. 15 из них — дети.

"В 49 случаях у пострадавших диагностированы травмы ладони и запястья. Призываю полностью отказаться от бытовой пиротехники", — написал Торосян на свой странице в Facebook.

Кстати, в новогоднюю ночь от фейерверков пострадали не только жители Армении. Как сообщают информагентства, в Италии пиротехника стала причиной смерти 1 и ранений 200 человек. В Страсбурге из-за фейерверков сгорели две сотни машин. По восемь человек пострадали в Белоруссии и Грузии.

Что касается России, то у нас новогодняя ночь — 2020 прошла, по сравнению с прошлыми годами, "спокойнее": на данный момент известно о двоих получивших ранения в Омске.