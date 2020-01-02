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С карты мира исчезло название "Голландия"

Мир

С 1 января 2020 года с карты мира исчезло название "Голландия". Теперь у страны осталось только одно имя — Нидерланды.

Об этом сообщает сегодня издание The Guardian.

Реформа названия страны обойдется госказне в €200 тыс. Однако, в правительстве Нидерландов уверены, что расходы окупятся достаточно быстро, поскольку упразднение слова "Голландия" "перераспределит туристический поток".

Как неоднократно ранее отмечалось, большая часть путешественников посещает те города, которые "входят" в историческую Голландию: Амстердам, Гаагу и Харлем. И пока они с огромным трудом справляются с туристическим потоком, другие части страны тщетно ждут гостей.

Изменив название государства, власти рассчитывают, что

  1. страна избавится от имиджа "рая для наркоманов" (кстати, для этого в Нидерландах начат процесс сокращения количества легальных борделей и отменяются туристические экскурсии по "кварталам красных фонарей"),
  2. повысится интерес туристов к непопулярным регионам. 

О том, что Нидерланды намереваются "избавиться" от второго названия страны, власти государства начали говорить еще в мае 2019 года.

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