Порошенко по привычке выступил с новогодним обращением и был осмеян

Перед наступлением Нового года бывший украинский президент Петр Порошенко выступил с двухминутным новогодним обращением к жителям страны.
Его выступление вышло в эфир двух каналов прямо перед обращением Владимира Зеленского, президента действующего. "Фоном" для экс-президента на экране были его супруга и депутаты от "Европейской солидарности".
Все это "действо" вызвало волну критики в социальных сетях.
Многие указали на то, что идея "слизана" у самого Зеленского, который год назад на канале "1+1" "потеснил" новогоднее обращение Порошенко и объявил, что пойдёт на выборы.
"Тогда это было продиктовано политтехнологией, а сейчас — просто мелочная месть обиженного политика и поверженного конкурента", — пишут украинцы.
Некоторые расценили выступление, как попытку Порошенко "сформировать вокруг себя альтернативную реальность, в которой он всё ещё лидер нации".
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