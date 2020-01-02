Порошенко по привычке выступил с новогодним обращением и был осмеян

Перед наступлением Нового года бывший украинский президент Петр Порошенко выступил с двухминутным новогодним обращением к жителям страны.

Его выступление вышло в эфир двух каналов прямо перед обращением Владимира Зеленского, президента действующего. "Фоном" для экс-президента на экране были его супруга и депутаты от "Европейской солидарности".

Все это "действо" вызвало волну критики в социальных сетях.

Многие указали на то, что идея "слизана" у самого Зеленского, который год назад на канале "1+1" "потеснил" новогоднее обращение Порошенко и объявил, что пойдёт на выборы.

"Тогда это было продиктовано политтехнологией, а сейчас — просто мелочная месть обиженного политика и поверженного конкурента", — пишут украинцы.

Некоторые расценили выступление, как попытку Порошенко "сформировать вокруг себя альтернативную реальность, в которой он всё ещё лидер нации".