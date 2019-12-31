Иран надеется: европейские страны не выйдут из ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские стороны, подписавшие ядерную сделку 2015 года, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий, вряд ли выйдут из соглашения.

Зариф, находящийся с официальным визитом в Пекине, отметил: Китай и Россия единодушны в том, что выход США из СВПД создал проблемы для других сторон, стремящихся соблюдать международный документ, и поставил под угрозу ядерное соглашение.

"К сожалению, за последние годы европейцы не смогли осуществить независимые от Соединенных Штатов практические меры", - сказал иранский дипломат.

Он еще раз подтвердил обратимость ответных шагов Ирана по сокращению своих обязательств по СВПД и заметил, что если европейцы предпримут практические действия для выполнения своей стороны сделки, то Иран также готов постепенно отменить принятые меры.

Европейские страны предлагают запустить триггерный механизм

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел свою страну из СВПД вопреки мировой критике, а затем вновь ввел санкции, которые были сняты с Тегерана в рамках соглашения.

Европейские члены ядерного соглашения, Франция и Великобритания, стали поднимать вопрос о возможности запуска "механизма разрешения споров" СВПД, который также известен как триггерный механизм, который может привести к возвращению санкций ООН в отношении Ирана.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что если европейские подписанты СВПД активируют "спусковой механизм" для усиления давления на Иран, то это будет означать срыв сделки.