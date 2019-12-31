Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможный теракт в Санкт-Петербурге, который удалось предотвратить благодаря Соединенным Штатам. Ранее стало известно, что именно власти США передали в Россию информацию о готовящемся террористическом акте в Санкт-Петербурге.
По словам Трампа, эта ситуация стала хорошим примером того, как взаимодействие двух стран в антитеррористической сфере спасло человеческие жизни.
"Отличная и очень важная координация", - подчеркнул американский лидер в Twitter.
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