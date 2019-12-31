Хозяева запрещали кошке лежать на кровати и были осуждены

Хозяев кошки осудили за то, что они запрещали животному лежать. Бывшая хозяйка питомца Кэрол составила договор с новым владельцем при передаче кошки. В документе указывалось, что новые хозяева должны позволять кошке спать вместе с ними.

Однако новые владельцы животного не захотели находится в одной кровате вместе с кошкой. Сначала они обманывали старую владелицу тем, что ее кошка не может подыматься на второй этаж дома, где располагалась спальня, а затем и вовсе соврали ей, что переехали.

Кэрол подала в суд из-за нарушений условиях договора. Судья удовлетворил иск и постановил вернуть ей животное.